Служба безпеки та Національна поліція протягом доби встановили і затримали у Львові чоловіка, якого підозрюють у побитті поліцейського 8 липня цього року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Інше ТВ.

Як з’ясувало розслідування, фігурантом є 23-річний львів’янин, який перебував серед осіб, котрі спочатку заблокували службовий автомобіль українських захисників, пошкодили його, а потім перевернули. Подія сталася на проспекті Червоної Калини у Львові під час виконання військовими та поліцейськими заходів з оповіщення.

Під час спроб співробітників Національної поліції припинити злочинні дії, учасники натовпу почали чинили активний опір правоохоронцям. Зокрема, один із фігурантів напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 345 та(насильство щодо працівника правоохоронного органу);

– ч.4 ст. 296 (хуліганство вчинення із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи інших спеціально заготовлених предметів).

У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період – ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, триває комплекс слідчих та оперативних заходів.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до масових заворушень, а також до вчинення протиправних дій щодо військовослужбовців Збройних сил України та працівників Національної поліції.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників нападу на українських захисників. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводять співробітники СБУ у Львівській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки наголошує, що будь-які спроби перешкоджання законній діяльності Сил оборони України, а також насильство щодо військовослужбовців чи правоохоронців отримають принципову правову оцінку, а всі причетні до таких злочинів нестимуть відповідальність, передбачену законодавством нашої держави.

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