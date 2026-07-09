Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтримав заклики британських парламентарів заборонити трансляцію російського мультсеріалу “Маша і ведмідь” у Великій Британії, передає УНН.

За словами Коваленка, мультсеріал є одним із інструментів російської пропаганди та так званої “м’якої сили”, спрямованої насамперед на дітей.

“Маша і мєдвєдь” – один з тих продуктів рф, який варто обмежити в цивілізованому світі. Приємно, що британські парламентарі повністю підтримують цю позицію і виступили з вимогою заборони. Цей продукт є інструментом пропаганди та м’якої сили рф, що напряму просуває російське культурне бачення і орієнтований на дітей – зазначив Коваленко.

Він наголосив, що росія системно використовує дитячий контент для формування сприятливого ставлення до себе у майбутніх поколінь.

Пропаганда щодо дітей – один із ключових інструментів роботи рф, оскільки вони працюють з майбутніми поколіннями для того, аби вони сприймали росію у своїх суспільствах так, як вигідно москві – додав він.

За словами Коваленка, Центр протидії дезінформації вже тривалий час рекомендує запровадити санкції як проти самого мультсеріалу, так і проти російської студії “Анімаккорд”, яка є його творцем.