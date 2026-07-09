Китай жорстко виступив проти будь-яких розмов про застосування ядерної зброї Росією. Про це сказав сьогодні журналістам Зеленський після спілкування з європейськими лідерами на саміті НАТО.

«Китай дуже серйозно, дуже жорстко і чітко відреагував. Як сказали мені лідери, в ультимативній формі: не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї», — розповів Зеленський.

Президент також повідомив, що під час зустрічі з Трампом сторони обговорили роль Китаю у війні, однак подробиці цієї розмови залишаться непублічними.

За словами Зеленського, тема Китаю та його потенційного впливу на завершення війни стала однією з ключових на переговорах із європейськими партнерами. Якщо позиція Пекіна щодо ядерної зброї залишатиметься такою ж жорсткою, це може стати додатковим фактором стримування Кремля.