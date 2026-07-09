У найближчі дні Україна отримає пакет PAC-3 від США, також є деякі домовленості з країнами Європи за результатами саміту НАТО, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“У найближчі дні ми отримаємо пакет від США, а також були окремі домовленості у мене з європейцями. Там ще поки що дати немає, але будуть додаткові PАC-3”, – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за позитивне рішення щодо надання Україні ліцензії для виробництва Patriot.

“Дякую за позитивне рішення щодо ліцензії для виробництва Patriot. Ми в деталях проговорили з президентом, з його делегацією. Президент Трамп неодноразово підкреслив, що сьогодні виробляти Patriot в світі можуть 2-3 країни через те, що технологічно інші не готові. Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити”, – сказав Зеленський.

Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі, водночас у Росії немає переваги на фронті, це зазначають усі партнери, повідомив президент за результатами саміту НАТО.

“Наші команди розуміють, що дійсно зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати. Безумовно, передусім, завдяки нашим військовим, я їм дуже вдячний. Вони дають мені можливість зміцнювати мої позиції. Тому я і сказав, що є вікно можливостей. Путін, чи він це знає чи ні, але він точно отримує інформацію і розуміє, що зараз у нього переваги немає”, – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання “Інтерфакс-Україна” у четвер.