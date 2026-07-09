За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова та Львівської обласної прокуратури розпочато розслідування обставин інциденту, що стався у Львові за участі військовослужбовців ЗСУ, працівників поліції та близько 200 цивільних осіб.

Наразі відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу.

Кваліфікація: ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345 КК України.

8 липня 2026 року у Львові на проспекті Червоної Калини група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП, які виконували службові обов’язки.

Штовханина та агресивні дії щодо представників ЗСУ тривали також у ніч на 9 липня.

Для припинення протиправних дій та стабілізації ситуації на місце події прибули працівники поліції. Під час спроби правоохоронців заспокоїти натовп окремі особи чинили опір.

Один з активних учасників події напав на заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Правоохоронець отримав численні тілесні ушкодження та травми голови.

Як повідомили у Нацполіції, особу нападника вже встановлено.

Ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади, але тінь кинула

Мер міста Андрій Садовий, якого вчора у Львові не було, сьогодні відреагував на вчорашні події.

Те, що ми побачили вчора у Львові — дуже погано. Ще не діагноз, але вже симптом.

58 тисяч львівʼян і львівʼянок сьогодні на фронті. Кожного дня ми прощаємось з загиблими земляками. Місто віддає левову частку свого бюджету на підтримку Сил Оборони України.

Ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади, але тінь кинула.

Найбільше сьогодні росія зацікавлена в тому, щоб українці почали воювати між собою. Будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди.

На четвертому році повномасштабної війни Україна залишається правовою державою. Закон має бути один для всіх. Події вчорашнього вечора повинні отримати належну правову оцінку. Усі, хто порушив закон, мають понести відповідальність.

І давайте нарешті перестанемо називати військовослужбовців «працівниками ТЦК». Ми можемо дискутувати про роботу державних інституцій. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки — неприпустимо.

Минулого року молодь виходила на вулиці з картонками й відстояла свою позицію. Я теж був там. Такі вчинки викликають повагу.

Відео, які ми побачили вчора – це сум і сором.

Будьте мудрими!