В Офісах податкових консультантів ветерани отримали майже 700 податкових консультацій. Новий сервіс – податковий супровід ветеранського бізнесу, ДПС запровадила у квітні цього року.

«У квітні цього року в Офісах податкових консультантів ми запустили новий сервіс – податковий супровід ветеранського бізнесу. Все максимально просто. Щоб людина, яка захищала країну, могла спокійно зробити наступний крок у цивільному житті», – зазначила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Питань, з якими звертаються захисники, чимало: система оподаткування, нюанси реєстрації бізнесу, податкові ризики.

Головне – без черг. Все у форматі «зеленого коридору». Окрему увагу ДПС приділяє підходу «Рівний – рівному». Це коли в Офісах податкових консультантів наших ветеранів зустрічають їхні побратими чи побратимки. Це наші модератори – демобілізовані ветерани та ветеранки, які пройшли конкурсний відбір і долучилися до команди ДПС. Вони добре розуміють виклики адаптації після служби та допомагають колишнім військовим упевнено орієнтуватися в податкових процедурах і перших кроках у підприємництві.

«Загалом модераторами в 20 Офісах податкових консультантів вже працюють 24 ветерани. І ми дуже раді, коли наші Захисники та Захисниці обирають працювати у нас», – додала очільниця ДПС.

До речі, минулими вихідними в Одесі команда Державної податкової служби України долучилася до Superhumans Reunion 2026 в Одесі – зустрічі спільноти Superhumans, яка об’єднала ветеранів і цивільних, їхні родини, партнерів та друзів.

Фахівці Офісів податкових консультантів допомагають ветеранам:

– обрати оптимальну систему оподаткування відповідно до формату бізнесу;

– розібратися з роботою РРО/ПРРО;

– отримати супровід під час участі в грантових програмах – від підготовки заявки до звітування.

Офіси податкових консультантів залишаються простором, де ветерани можуть отримати не лише фахову пораду, а й практичну підтримку: від старту власної справи «з нуля» до швидкого відновлення роботи ФОП після демобілізації.

Адреси Офісів податкових консультантів: https://tax.gov.ua/others/kontakti/ofis-podatkovih-konsultantiv