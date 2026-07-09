Причетність України до підриву «Північного потоку 1» та «Північного потоку 2» не встановлено.



Офісом Генерального прокурора у межах розслідування кримінального провадження за фактом ведення російською федерацією агресивної війни проти України та вчинення ворогом інших протиправних дій проти нашої держави опрацьовано інформацію щодо підриву газопроводів «Nord Stream 1» та «Nord Stream 2».

У межах цього провадження українськими правоохоронними органами ПРОВОДЯТЬСЯ необхідні слідчі та інші процесуальні дії, зокрема допити свідків та отримання інформації, що має значення для встановлення обставин події.

За результатами ВЖЕ проведеної роботи та отриманої інформації, на даний час, не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність до вчинення цих протиправних дій держави Україна, її уповноважених органів чи посадових осіб, а також про надання ними від імені України будь-яких наказів, доручень, розпоряджень або вказівок щодо вчинення підриву зазначених газопроводів. Водночас дослідження цих обставин ще не завершене та триває збір необхідних доказів та їх дослідження.

Офіс Генерального прокурора ВЗЯВ до уваги повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини про скерування обвинувального акта у справі щодо підриву «Nord Stream 1» та «Nord Stream 2».

Наголошуємо: висунення обвинувачення є процесуальним рішенням сторони обвинувачення і не є встановленням вини особи чи остаточною оцінкою обставин кримінального провадження. Вина особи у вчиненні злочину підтверджується виключно вироком суду, який набрав законної сили, постановленим за результатами всебічного дослідження всіх здобутих доказів з дотриманням прав і процесуальних гарантів усіх учасників кримінального провадження.

Українська сторона продовжує взаємодію з ВІДПОВІДНИМИ німецькими органами. Зокрема у межах виконання запиту з боку останніх здійснюються необхідні слідчі та процесуальні дії. Про результати їх проведення одразу буде повідомлено ВІДПОВІДНІ органи Німеччини. УКРАЇНА ГОТОВА ДОПОМОГТИ ВСТАНОВЛЕННЮ ВСІХ ПРАВДИВИХ ОБСТАВИН.

Крім того, відомості за фактом підриву газопроводів «Nord Stream 1» та «Nord Stream 2» внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У межах зазначеного кримінального провадження до ВІДПОВІДНИХорганів Німеччини буде направлено запит про створення спільної слідчої групи з метою оперативного обміну інформацією.