Із початку 2026 року до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло 87 704 звернення від громадян. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, пише Кореспондент.

За його словами, лише у травні та червні офіс омбудсмана отримав 31 624 звернення, які містили 59 346 окремих питань.

Найчастіше люди просили допомоги у питаннях захисту прав військовослужбовців, ветеранів, військовополонених та їхніх родин — таких звернень було 18 064.

Також українці часто зверталися щодо дотримання процесуальних прав і умов утримання в місцях несвободи (6 441 звернення), права на звернення, доступу до публічної інформації та захисту персональних даних (5 118), а також захисту прав людей, які постраждали через збройну агресію Росії (3 170).