Як повідомляло ІншеТВ, У Львові сутичка з ТЦК переросла у стихійний мітинг і масштабний скандал (ВІДЕО)

У Генштабі з цього приводу теж зробили заяву.

Генеральний штаб Збройних Сил України засуджує будь-які напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На дванадцятому році російської збройної агресії та п’ятому році відбиття повномасштабного вторгнення російської федерації такі дії є неприпустимими, протизаконними та безпосередньо підривають обороноздатність держави.

Події, що сталися у Львові, мають ознаки перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах правового режиму воєнного стану. Закликаємо правоохоронні органи забезпечити всебічне, об’єктивне та неупереджене розслідування цього випадку, а винних — притягнути до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства. Українські воїни, які щодня виконують бойові завдання на фронті, мають бути впевнені, що держава забезпечує законність і порядок у тилу.

Водночас проводиться службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі встановлення порушень винні особи будуть притягнуті до відповідальності у визначеному законом порядку.

Жодні суперечки щодо законності дій посадових осіб чи військовослужбовців не можуть бути виправданням застосування насильства. Правову оцінку кожному випадку мають надавати виключно уповноважені державні органи.

Захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України. Військовослужбовці ТЦК та СП, які здійснюють заходи оповіщення, виконують важливі завдання із забезпечення комплектування Сил оборони України, від якого безпосередньо залежить здатність держави продовжувати ефективну відсіч російській агресії.

Будь-які конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі. Лише неухильне дотримання законів, взаємна повага та особиста відповідальність кожного є запорукою єдності суспільства і стійкості держави.

Окремо звертаємо увагу, що заходи оповіщення здійснюють саме військовослужбовці Збройних Сил України, багато з яких мають бойовий досвід, а не цивільні «працівники ТЦК та СП», як їх нерідко помилково називають.

Закликаємо громадян зберігати спокій, не піддаватися на провокації та дезінформацію, діяти виключно в межах закону й об’єднуватися навколо Сил оборони України у боротьбі за незалежність нашої держави.

Єдність суспільства, повага до закону та підтримка українських захисників залишаються одними з ключових умов нашої перемоги.