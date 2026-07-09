Як повідомили у Генштабі, у ніч на 9 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових і воєнно-економічних цілей противника.

Так, уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж російської федерації в акваторії Азовського моря.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ російської федерації, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

Також завдано ураження нафтоналивному терміналу “Юг Руси” у Батайську (Ростовська обл., рф). Зафіксовано пожежу в районі підприємства.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Зазначений об’єкт забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту та використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами угруповань військ рф на південному напрямку, а також для отримання валютних надходжень, що спрямовуються на фінансування збройної агресії проти України.

Також уражено склад боєприпасів противника у районі Сорокиного Луганської області.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.