Голландські переробники молока починають помічати падіння поставок молока через спеку. У компанії Vreugdenhil Dairy Foods зниження обсягів поки що мінімальне. Однак падіння рівня жиру та білка сигналізує про майбутнє загальне падіння виробництва молока.

Про це повідомляє Інфагро.

Поставки молока на завод відстають на кілька днів від фактичного виробництва молока, оскільки молоко збирають раз на 3 дні. Vreugdenhil заявляє, що молочні фермери забезпечують хороший клімат у корівнику, а корів – належним додатковим кормом.

FrieslandCampina спостерігає різкіше, ніж зазвичай, падіння виробництва молока, хоча поки що не готова назвати конкретний відсоток. Однак компанія відзначила зміну тяжкості наслідків спеки в останні роки; падіння виробництва, спричинене спекою, менш виражене, ніж у минулому.

Це пов’язано із заходами, вжитими молочними фермерами, такими як встановлення вентиляторів та систем обприскування, а також покращення ізоляції корівника. Ці заходи виявляються ефективними. FrieslandCampina також спостерігає, як молочні фермери коригують свої методи випасу. Багато хто зараз дозволяє своїм коровам пастися вночі, а вдень тримає їх у корівнику. Молочний кооператив вітає такий підхід і точно не рекомендує випасати корів у денний час у найспекотніші дні.

Схоже, що у деяких європейських країнах спека вдаряє по молочних фермах сильніше. У Бельгії деякі фермери спостерігали падіння виробництва на 25% або більше. Молочний фермер Дамієн Ван Ромпу керує фермою зі 120 коровами в Женаппі, Валлонія. До початку спеки вони виробляли 3500 літрів молока щодня. «Зараз, через сильну спеку, ми падаємо нижче 3000 літрів – можливо, навіть до 2500 літрів у найближчі дні. Це значна втрата доходу», – сказав фермер.

Молочні фермери у Франції та Німеччині також відчувають наслідки спеки. Німецький фермер Йозеф Прюйс, який мешкає в Краненбурзі, що знаходиться недалеко від кордону з Неймегеном, спостерігає падіння виробництва, незважаючи на використання вентиляторів та системи обприскування у своєму корівнику. Надої скоротилися з середнього показника 37 літрів до 33-34 літрів на день.