Суперечки між президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами НАТО продемонстрували демократичну силу альянсу та мають послужити уроком для президента Росії Володимира Путіна, заявив у середу Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту в Анкарі.

В інтерв’ю Reuters Рютте також сказав, що не бачить потреби змінювати спосіб спілкування з Трампом, незважаючи на звинувачення в тому, що він щедро хвалить президента США та не спростовує його критику союзників.



«Вони знали, що отримали, коли найняли мене, і я такий, який я є», – сказав він. «Якщо люди роблять хороші справи, я про це скажу. Якщо я не погоджуюся, я також про це скажу, але тоді, ймовірно, не відкрито, і спробую зберегти єдність альянсу».

Трамп сколихнув саміт, публічно погрожуючи розірвати торговельні зв’язки з Іспанією, відродивши розбіжності щодо війни в Ірані та поновивши претензії на Гренландію, а потім знову підтвердив свою відданість альянсу та заявив, що між його 32 лідерами панує «багато любові» та єдності.

На запитання, яке послання послала внутрішня боротьба лідеру Росії та чи підірвала вона меседж стримування НАТО, Рютте відповів: «Я б сказав Путіну: вам слід провести більше дискусій самостійно, відкрито».



НАТО визначає Росію як найбільшу загрозу безпеці своїх членів, які збільшили витрати на оборону на сотні мільярдів доларів з моменту вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

«Те, що він (Путін) зараз бачить, це те, що союзники іноді трохи не погоджуються, трохи сваряться, а потім збираються разом і возз’єднуються», – сказав Рютте.

Рютте сказав, що здатність відкрито сперечатися, а потім об’єднуватися навколо спільної мети – це «те, що відрізняє демократії» від таких країн, як Росія, Китай та Іран.