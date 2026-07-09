Українські воїни виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Напередодні були важливі ураження по обʼєктах, які забезпечують російський нафтовий комплекс та працюють на воєнну політику.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Воїни СБУ уразили дві нафтобази – у Ставрополі та Твері. Обидві приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального. Відстань від лінії фронту – близько 800 кілометрів. В російській Уфі застосували санкції по нафтоперекачувальній станції майже за 1500 кілометрів від нашого кордону. А також був санкціонований нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні, що приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту.

Дякую всім нашим воїнам, які щодня роблять такі результати можливими. Ми давно запропонували Росії закінчити цю війну, і кожен день затягування має приносити відчуття війни туди, звідки це все й почалося, – в Росію», – мовиться в коментарі Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, У Твері уражена нафтобаза, на Ставропіллі також, обидві горять (ВІДЕО)