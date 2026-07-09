Як повідомляло ІншеТВ, Страшна аварія на трасі Одеса-Київ – розбився автобус (ВІДЕО)

Сьогодні на 354 км автодороги Київ-Одеса, поблизу села Одаї, сталася жахлива аварія за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

На жаль, внаслідок аварії загинув 15-річний хлопець. Ще девʼятеро людей постраждали. Усіх травмованих госпіталізовано. Лікарі борються за їхнє здоров’я та надають всю необхідну допомогу. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим.

На місці аварії працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП. Рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений. Прошу водіїв бути уважними та враховувати цю інформацію під час планування маршруту.

В той же час одеські пабліки повідомляють, що загиблих уже 2.