Окружна прокуратура міста Миколаєва Миколаївської області звернулася до Господарського суду з позовом про скасування рішень міськради та визнання недійсним договору оренди земельної ділянки площею 7643 кв. м.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

Прокуратура вимагає повернути землю громаді у придатному для використання стані, у тому числі шляхом знесення об’єкту незавершеного будівництва.

Спірна ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Шури Кобера і згідно з Генпланом міста є рекреаційною зеленою зоною загального користування, яка щільно засаджена деревами різних порід та іншою рослинністю.

Історія триває ще з 2005 року, коли ділянку вперше надали в оренду для будівництва спортивно-оздоровчого центру. Оскільки орендар упродовж майже 10 років не збудував такий центр та з огляду на обурення містян щодо знесення зелених насаджень, ще у 2015 році міськрада прийняла рішення про відмову у поновленні дії договору та зобов’язала орендаря повернути землю. Правомірність такого рішення ради згодом (у 2023 році) підтвердили суди двох інстанцій, які констатували неналежне виконання орендарем умов договору та, відповідно, втрату права на його поновлення.

Попри власне рішення сесії та заявлений радою позов про повернення землі та знесення недобудованого об’єкту (5% готовності), у 2024 році Миколаївська міська рада знов передала цю ж землю в оренду тому ж товариству для цих же цілей. При цьому, депутати одночасно надали згоду на зміну цільового призначення ділянки – для будівництва АЗС.

Слід зазначити, що про відсутність правових підстав для такої передачі та порушення конкурсної процедури набуття прав оренди землі депутатів заздалегідь попереджав і власний юридичний департамент міськради.

Наразі Господарський суд Миколаївської області вже відкрив провадження у справі, судовий розгляд триває.

Як повідомляло Інше ТВ, 2 липня 2025 року відбулись громадські слухання з приводу будівництва АЗС у Миколаєві, задля чого хочуть знести 182 дерева, – миколаївці розкритикували звіт ОВД.

1 серпня 2025 року Управління екології Миколаївської ОВА відмовило у видачі висновку з ОВД щодо будівництва АЗС у Миколаєві, задля чого треба було знести 182 дерева.

У листопаді 2025 року відбулися громадські обговорення Повідомлення про початок планованої діяльності ТОВ «СВІТ ЗДОРОВ’Я», яка і передбачала будівництво АЗС та знесення дерев.

31 березня 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оприлюднило Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Нове будівництво автозаправного комплексу, АГЗП та магазину сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою: Миколаївська область, м.Миколаїв, пр.Богоявленський ріг вул.Кобера». І він позитивний.

У квітні 2026 року Держекоінспекція провела комісійне обстеження на місці будівництва АЗС у Миколаєві – доля 185 дерев під питанням (ФОТО)