За словами вчених, середній рівень тестостерону у чоловіків знизився вдвічі за останні 50 років, і суспільство стикається з кризою чоловічої фертильності.

Про це попереджає the Guardian.

Загальний рівень тестостерону у чоловіків знизився на 54% між 1972 і 2019 роками, згідно з даними, представленими на щорічній зустрічі Європейського товариства репродукції людини та ембріології в Лондоні у вівторок.

Очікується, що зростання рівня ожиріння та діабету відіграє певну роль, але команда, яка проводила дослідження, припускає, що фактори навколишнього середовища, такі як хімічні речовини, що порушують роботу ендокринної системи, які можна знайти в різних предметах домашнього вжитку, та глобальне потепління також можуть бути факторами очевидного разючого спаду.

«Я думаю, що ми маємо серйозну кризу в репродуктивному здоров’ї чоловіків, і наразі їй не приділяється достатньо уваги», — сказав професор Хагай Левін з Єврейського університету-Хадасса Браун Школи громадського здоров’я та громадської медицини в Ізраїлі.

«За цей період ми спостерігали зниження загального рівня тестостерону більш ніж на 50%», — сказав він. «Це відображає зниження понад 1% щороку, тому це не випадковість, це не статистична помилка. Це дуже сильна тенденція».

Ці результати будуть розглядатися як значний внесок у широку дискусію про те, чи знижується чоловіча фертильність і чому. Попередня робота тієї ж команди, яка дійшла висновку, що кількість сперматозоїдів різко знизилася за останні 40 років, привернула увагу громадськості, а міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший нещодавно назвав зниження чоловічої фертильності «екзистенційною проблемою».

Однак ці твердження викликали суперечки в науковій спільноті. Професор Чанна Джаясена з Імперського коледжу Лондона та консультант з репродуктивної ендокринології заявив, що останні спостереження за тестостероном повинні стати «важливою перевіркою реальності».

«Той факт, що ці дослідження проводилися протягом кількох періодів історії, справді переконає мене», – сказав він. «Я справді думаю, що чоловіче репродуктивне здоров’я погіршується і, схоже, погіршувалося з часом».

Зв’язок між чоловічим тестостероном і здоров’ям є двостороннім і складним. Тестостерон регулює вироблення сперми, статевий потяг, допомагає нарощувати м’язову масу, щільність кісток і відіграє певну роль у настрої, рівні енергії та метаболізмі. Такі фактори здоров’я, як ожиріння – коли надлишок жиру в організмі збільшує перетворення тестостерону в естроген – можуть призвести до зниження рівня тестостерону. Також точаться значні медичні дискусії щодо використання добавок тестостерону, які, як не дивно, можуть пригнічувати вироблення сперми.

«Репродуктивне здоров’я є дуже важливим сигналом загального здоров’я», – сказав Левін. «Ми живемо в середовищі, яке не ідеально підходить для нашого здоров’я з точки зору впливу хімічних речовин, клімату та поведінки, пов’язаної зі здоров’ям».

Метааналіз об’єднав шість попередніх поздовжніх досліджень, що відстежували рівень тестостерону, кожне з яких включало щонайменше три часові точки. Разом вони включали дані 118 593 осіб з Ізраїлю, США, Бразилії, Фінляндії та Данії, проведені з 1972 по 2019 рік.

Кожне з досліджень окремо виявило зниження рівня тестостерону, а після об’єднання даних загальне зниження оцінювалося на 54%, причому зниження, схоже, прискорилося після 2000 року.

В окремих дослідженнях враховувався вік, але можливо, що на результати могли вплинути такі фактори, як відмінності в середньому віці між когортами. Ожиріння також не контролювалося, оскільки, як відомо, воно тісно корелює з низьким рівнем тестостерону.

«Якби мені довелося здогадуватися – і це обґрунтоване припущення – я б сказав, що, можливо, від чверті до половини зниження можна було б пояснити ожирінням та метаболічним синдромом», – сказав Левін.

Інші казали, що такий висновок був би передчасним. «Ожиріння та діабет можуть легко пояснити все це», – сказав Джаясена. «Схоже, що спостерігається явне зниження рівня тестостерону. Нам потрібно з’ясувати, окрім ожиріння та діабету, чи провокують це фактори навколишнього середовища».

Менш зрозуміло, які фактори навколишнього середовища можуть бути задіяні, оскільки дослідження забруднення повітря та хімічних речовин, що руйнують ендокринну систему, як правило, дають суперечливі результати. З огляду на невизначені докази, сказав Левін, слід застосовувати принцип запобіжних заходів.

«Рівень впевненості, який нам потрібен, не становить 95%», – сказав він. «Нам слід знайти кращі способи запобігання впливу небезпечних хімічних речовин на широку громадськість. І ми наразі робимо це недостатньо добре».

Професор Аллан Пейсі, професор андрології Манчестерського університету, який не брав участі в дослідженні, сказав, що занепокоєння щодо наративу про низький рівень тестостерону в чоловіків викликає зростаюча реклама добавок тестостерону в соціальних мережах.

«Рішення, яке просувається, полягає в тому, щоб ми давали вам тестостерон», – сказав він. «Але якщо ви дасте тестостерон, ви вимикаєте вироблення його сперми. Я бачив це в клініці».