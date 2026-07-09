Пропозиція президента США Дональда Трампа в середу дозволити Україні, яка відчайдушно потребує протиракетної оборони після нищівних російських ударів, створити власні перехоплювачі Patriot, не буде легкою чи швидкою.

Про це пише Bloomberg.

Виробництво ракет Patriot компанії Lockheed Martin Corp. у розтерзаній війною Україні, особливо у великих масштабах, буде складним завданням. Наскільки складним це буде, залежить від того, який тип ракети вироблятиме нова виробнича лінія. Варіант PAC-3, який може збивати балістичні ракети та коштує близько 5 мільйонів доларів кожен, є однією з найсучасніших озброєнь протиповітряної оборони у світі, і зараз виробляється лише у двох місцях: у США та Японії.

«На будівництво ракети Patriot потрібні роки, а це означає, що українське виробництво цих ракет не буде реалізовано у найближчі терміни», – сказала керівник відділу оборони Bloomberg Economics Бекка Вассер. «Крім того, здатність України швидко виробляти дрони та ракети може не поширюватися на виробництво Patriot, враховуючи суворий контроль над технологіями США».

Ланцюжки поставок для поточного виробництва вже перевантажені, а відкриття нової лінії також вимагатиме спеціалізованого обладнання та навчання – обидва ці фактори додадуть часу до проекту.

Останніми днями Україна заявила, що її війська не змогли збити жодної російської балістичної ракети, що наближається, оскільки Москва націлювалася на великі міста. Це підкреслює гостру потребу в більшій кількості ракет Patriot, на які Київ зазвичай покладався для протидії таким загрозам. Союзники по НАТО попередили, що їхні запаси обмежені.

Трамп припустив, що його пропозиція щодо виробництва може означати, що нові постачання реальних ракет навряд чи будуть.

«Таким чином, ви не можете скаржитися, що ми даємо їм недостатньо», — сказав Трамп президенту України Володимиру Зеленському. «Ми ще не повідомили компанію про це, але все буде добре».

Деякі компоненти, такі як корпус ракети, було б відносно легко виготовити з промислової точки зору. Твердопаливні ракетні двигуни належної енергії та стабільної якості були б набагато міцнішими, як і невеликі рульові двигуни PAC-3, які дозволяють їй ефективно маневрувати у розрідженій верхній атмосфері, та система наведення, яка ними керує. Мало які, якщо взагалі якісь, з них могли б зійти з продажу.

Гаряча головка самонаведення PAC-3, яка керує ракетою в останні моменти її польоту перед досягненням цілі, виготовляється компанією Boeing Co. як для виробничих ліній американської компанії, так і для Mitsubishi Heavy Industries. Boeing відмовився від коментарів. Lockheed Martin не одразу відповів на запит про коментар.

Будь-який новий завод з виробництва зброї в Україні був би пріоритетною ціллю для російських атак.

«Якби я це робив, я б попросив українців побудувати завод у Польщі», — сказав Вільям Альберк, старший науковий співробітник Тихоокеанського форуму з Європи. «Інакше це буде головна ціль. Вони ніколи не зможуть його побудувати».

Цього тижня польський уряд підписав угоду про обслуговування ракет PAC-3 європейських країн на об’єкті в Польщі. Росія не атакувала безпосередньо жодну європейську країну чи члена НАТО, незважаючи на надання допомоги українським військовим.

До повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна мала добре розвинену оборонну промисловість, що залишилася з часів виробництва ракет та літаків для колишнього Радянського Союзу. Сьогодні вона не виробляє жодної відомої передової балістичної ракети, але такі компанії, як Fire Point, виробляють велику кількість дешевшої ударної зброї далекого радіусу дії, яка використовувалася для атак глибоко всередині Росії.

Її довоєнна протиповітряна оборона використовувала системи радянської епохи, такі як 9К37 «Бук» та С-300, але вона не виробляє ці ракети, покладаючись на пожертви дружніх країн для поповнення запасів після вторгнення. Вона також не виробляє жодної з ракет, що використовуються в подарованих нею західних системах, таких як Diehl Defence Land Systems GmbH IRIS-T або Kongsberg Defence & Aerospace AS NASAMS.

США поспішають збільшити виробництво ракет Patriot після використання сотень під час війни з Іраном. Але Lockheed заявила, що для потроєння виробництва знадобиться до 2030 року.

«Виробництво вже обмежене існуючими вузькими місцями в ланцюжку поставок», – сказала Келлі Гріко, старший науковий співробітник Центру Стімсона. «Навіть якщо Україна побудує виробничий завод, їй все одно потрібно буде розбудувати мережу постачальників. Це є значним викликом для оборонно-промислової бази», – пише видання.

В той же час радник міністра оборони Сергій Флеш налаштований більш оптимістично, передає ІншеТВ.

“Не слухайте песимістів. Виробництво ракет для «Патріот» в Україні можливо.

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Єдина проблема — час. Все це може затягнутися на рік і більше. Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо наприклад , скільки часу знадобиться субпідрядникам на виготовлення різних вузлів”, – вважає Сергій.