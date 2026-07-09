Головний портал новин та офіційний сайт угорського державного мовника MTVA за рішенням нового керівництва країни призупинили мовлення. Це пов’язано зі звинуваченнями на їхню адресу у багаторічній пропаганді на підтримку колишнього прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.

Про це повідомляє Угорський новинний телеканал М1 припинили мовлення та вибачився за «роки брехні», повідомляє Астра.

«Приносимо вибачення за те, що протягом довгих років робили саме це! Наразі інформаційний холдинг проходить трансформацію, щоб у майбутньому стати незалежним та достовірним. Вихід новин тимчасово припинено», — повідомлялося на екрані.

У той же час державне радіо Kossuth замість новин включило класичну музику, а сайти громадських медіа тимчасово перестали працювати.

Перед цим нова влада змінила керівництво медіахолдингу MTVA, звільнила главу M1 і розпочала кадрові перестановки. Прем’єр-міністр Петер Мадьяр заявив, що з цього дня закінчилася пропаганда на державних медіаплатформах.

Раніше партія Мадьяра Тиса перемогла на виборах, завершивши 16-річне правління Віктора Орбана. Новий прем’єр пообіцяв реформувати державні ЗМІ, які критики та Єврокомісія звинувачували в обслуговуванні інтересів правлячої партії “Фідес”. Орбан назвав те, що відбувається «тиранією» і закликав прихильників дивитися пов’язаний з ним телеканал Hír TV.