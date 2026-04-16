Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу тримає на контролі ситуацію щодо збереження зелених насаджень у Миколаєві. На підставі доручення Держекоінспекції України щодо розгляду звернення народного депутата України Ігоря Копитіна стосовно можливого знищення захисної зеленої зони задля будівництва нового автозаправного комплексу, АГЗП та об’єктів сервісного обслуговування компанією ТОВ «СВІТ ЗДОРОВ’Я» було проведено комісійне обстеження території на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера.

До обстеження долучилася представницька група фахівців та громадськості, серед яких керівниця профільної екологічної комісії обласної ради Алла Ряжських, посадовці адміністрації Інгульського району та департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради, а також науковці та небайдужі мешканці навколишніх будинків.

«Під час огляду ділянки площею 0,76 га було зафіксовано наявність значної кількості дерев та самосіву. Загалом на цій території зростає 217 одиниць зелених насаджень. Важливо зазначити, що переважна більшість дерев – а це 185 одиниць, серед яких дуби, в’язи, берести, тополі та акації – перебувають у доброму та задовільному стані. Лише 7 дерев визнано незадовільними або сухостійними.

На стовбурах уже наявне маркування зеленою фарбою, що залишилося після попереднього обстеження за зверненням забудовника. Це підтверджує, що у разі початку будівельних робіт велика кількість живих насаджень підлягають повному видаленню.

На момент візиту комісії 16 квітня 2026 року жодних підготовчих чи будівельних робіт за вказаною адресою не розпочато. Проте результати обстеження чітко вказують на високу екологічну цінність даної ділянки для Інгульського району», – зазначається в повідомленні Держекоінспекції.

Як повідомляло Інше ТВ, 2 липня 2025 року відбулись громадські слухання з приводу будівництва АЗС у Миколаєві, задля чого хочуть знести 182 дерева, – миколаївці розкритикували звіт ОВД.

1 серпня 2025 року Управління екології Миколаївської ОВА відмовило у видачі висновку з ОВД щодо будівництва АЗС у Миколаєві, задля чого треба було знести 182 дерева.

У листопаді 2025 року відбулися громадські обговорення Повідомлення про початок планованої діяльності ТОВ «СВІТ ЗДОРОВ’Я», яка і передбачала будівництво АЗС та знесення дерев.

31 березня 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оприлюднило Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Нове будівництво автозаправного комплексу, АГЗП та магазину сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою: Миколаївська область, м.Миколаїв, пр.Богоявленський ріг вул.Кобера». І він позитивний.