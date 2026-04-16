Фейкові банкіри та псевдоправоохоронець у Миколаївському районі ошукали трьох жінок на майже 400 тисяч гривень.

Діджиталізація відкриває нові можливості не лише для суспільства, а й для аферистів, які активно використовують різноманітні сервіси, програми та гаджети для отримання персональної інформації. Застосовуючи психологічний тиск і маніпуляції, шахраї продовжують виманювати у громадян гроші.

До Миколаївського районного управління поліції звернулась 40-річна жителька Мішково-Погорілівської громади та повідомила, що її ошукали. Зі слів заявниці, їй зателефонував з невідомого номера начебто працівник банківської установи та повідомив про нібито несанкціоноване втручання в її рахунок.

Під час розмови аферист переконав потерпілу збільшити кредитний ліміт. Надалі жінка виконала вказівки співрозмовника. У результаті з рахунку заявниці декільком транзакціями було списано понад 99 тисяч гривень.

Ще однією жертвою шахраїв стала 69-річна жінка. Зателефонувавши, псевдоправоохоронець звинуватив її у нібито протиправній діяльності та «співпраці з ворогом». Жінка, щоб уникнути вигаданої відповідальності, переказала на рахунки зловмисників 90 тисяч гривень.

Також до відділення поліції № 6 Миколаївського райуправління звернулася 30-річна місцева жителька, яка повідомила, що відносно неї скоєно шахрайські дії. Заявниця повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився співробітником банку. За рекомендацією співрозмовника, щоб вберегти кошти, жінка виконала комбінації у застосунку та самостійно перерахувала зі свого рахунку 188 тисяч гривень на рахунок зловмисників.

За вказаними фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення осіб зловмисників.

Щоб уникнути подібних ситуацій, поліцейські радять дотримуватись правил фінансової безпеки:

– якщо телефонують невідомі особи, ні в якому разі не повідомляйте їм дані банківського рахунку, не переводьте кошти на інші картки;

– ніколи не повідомляйте номер платіжної картки, строк її дії та CVV код, пін-код, ⁠логін і пароль для входу в онлайн-банкінг, коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів;

– маєте сумніви щодо безпеки вашого банківського рахунку – зателефонуйте самостійно до call-центру фінансової установи, який вказаний на звороті платіжної картки. У разі необхідності одразу заблокуйте картку.

Шановні громадяни, пам’ятайте, що співробітники банківських установ ніколи не запитують конфіденційну інформацію під час телефонної розмови, так діють лише шахраї!

Якщо ви постраждали від шахрайських дій, збережіть листування або скріншоти, зверніться до найближчого відділення поліції або зателефонуйте на спецлінію 102.