Американська попікона Мадонна оголосила про вихід нового альбому – першого за сім років і вже 15-го у своїй кар’єрі, пише Кореспондент.

Платівка отримала назву Confessions On A Dance Floor: Part II (або скорочено Confessions II) і стане продовженням культового альбому Confessions On A Dancefloor 2005 року. Реліз запланований на 3 липня.

Напередодні анонсу співачка заінтригувала фанів: вона видалила всі пости в Instagram і залишила в описі профілю рядок із хіта Hung Up – “Час минає так повільно”. Згодом артистка опублікувала обкладинку майбутнього альбому та представила перший трек I Feel So Free у короткому відео.

Нова робота стане першою після альбому Madame X, який вийшов у 2019 році.

За словами співачки, майбутній альбом стане “маніфестом” її нової музики та дослідженням танцювальної культури як своєрідного духовного простору:

вона наголошує, що танцпол – це не просто місце для розваг, а простір для єднання, емоцій і самовираження.

Оригінальний Confessions On A Dancefloor вважається одним із найуспішніших альбомів Мадонни поряд із Like A Prayer та Ray Of Light, тож продовження вже викликало значний ажіотаж серед шанувальників.