На Закарпатті поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в участі в міжнародній кіберзлочинній групі й шахрайстві на понад 100 мільйонів доларів. Він підробив власну смерть, щоб сховатися від міжнародного розшуку.

Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними слідства, чоловік входив до складу мережі кіберзлочинців, які використовували шкідливе програмне забезпечення, щоб заволодіти особистими даними людей і документами компаній у США та країнах Європи. За повернення інформації шахраї вимагали гроші.

Підозрюваного чоловіка внесли до міжнародного розшуку Федерального бюро розслідувань США. Щоб уникнути покарання, фігурант підробив посвідчення про власну смерть і продовжив жити в Україні під фальшивими документами й новим іменем.

Правоохоронці вказують, що за зароблені інтернет-шахрайством гроші чоловік купував майно, залучаючи до цього родичів. Слідчі встановили різницю між їхніми доходами й вартістю майна в кілька десятків мільйонів гривень.

Чоловіка затримали в Ужгороді, де він під вигаданим іменем жив у будинку одного з родичів. Крім того, правоохоронці встановили ще двох спільників фігуранта.

Під час обшуків поліція арештувала майно вартістю близько 80 мільйонів гривень, мільйон доларів у готівці й криптовалюту в еквіваленті 3 мільйони доларів.

Слідчі Державного бюро розслідувань вручили чоловікові підозри за такими статтями Кримінального Кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут чи використання, а також за ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.