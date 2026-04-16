12 квітня в Університетській лікарні у Львові внаслідок отруєння помер спортивний лікар Зиновій Полянський, його дружина також госпіталізована з отруєнням. Причиною могло стати споживання подружжям отруйної рослини чемериці під виглядом черемші. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою «нещасний випадок».

За попередніми даними, 6 квітня подружжя львів’ян отруїлося листям чемериці, яку придбало на Стрийському ринку в центрі міста під виглядом черемші. У результаті вживання рослини чоловік та дружина з симптомами отруєння потрапили до реанімації Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького, де 12 квітня 67-річний чоловік помер.

В університетській лікарні уточнили ZAXID.NET, що поружжя госпіталізували з попереднім діагнозом «отруєнням невідомою речовиною». Точну причину ще мають встановити експерти. Стан постраждалої на сьогодні медики оцінюють як середньої тяжкості.

За фактом трагедії поліцейські розслідують кримінальне провадження.

Як відрізнити отруйну чемерицю від черемші?

Чемериця (інша назва рослини – ляльковик) зовні дуже схожа на черемшу, але вона отруйна. Листя цих рослин ранньою весною дуже легко сплутати.

Відрізнити їх можна, уважно розглянувши рослини. Листя черемші ніжне, з вираженим цибулево-часниковим запахом. Чемериця ж має листя більш щільне, гофроване, широке, з прожилками.

Перші симптоми отруєння чемерицею – сильне печіння язика, спрага, нудота, блювання. Потім зʼявляються мʼязові судоми, непереборне відчуття страху, сповільнюється пульс.

При перших ознаках отруєння необхідно відразу викликати лікаря та діяти за його рекомендаціями. Отруєння чемерицею дуже небезпечне та може виявитися смертельним.

