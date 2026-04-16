Мандрівники, які проходять через деякі європейські аеропорти, як повідомляється, чекають до трьох годин на прикордонному контролі через нову систему в’їзду-виїзду ЄС (EES), пише УНН з посиланням на The Guardian.

Пасажири в аеропортах таких країн, як Франція, Німеччина, Бельгія, Італія, Іспанія та Греція, чекають кілька годин на прикордонному контролі, повідомила Міжнародна рада аеропортів (ACI).

Олів’є Янковец, директор європейського відділу ACI, сказав Financial Times: “Ця ситуація в найближчі тижні та, безумовно, в пікові літні місяці буде просто некерованою”.

“Ми бачимо ці черги зараз, у години пік, коли рух тільки починає накопичуватися”, – зазначив він.

Система EES набула чинності в п’ятницю в країнах Шенгенської зони – 25 з 27 держав ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. Вона вимагає від пасажирів з країн, що не входять до ЄС, реєструвати свою особисту інформацію та біометричні дані на кордоні.

Система поступово впроваджується з жовтня і вже спричинила тривалі затримки в деяких аеропортах. У неділю BBC повідомила, що понад 100 пасажирів не змогли сісти на рейс easyJet з Мілана до Манчестера до його вильоту через затримки на паспортних стійках.

Представники аеропорту та Європейської комісії провели зустріч, щоб обговорити проблеми з системою, у вівторок. Повідомляється, що ACI попросила продовжити існуючі винятки, а також надати повноваження повністю призупинити нові перевірки.

Янковец повідомив FT, що ACI потрібна можливість “повністю призупинити реєстрацію EES щоразу, коли є надмірний час очікування на прикордонному контролі, який просто неможливо контролювати”.

Речник Європейської комісії сказав: “З перших днів повноцінної роботи ми бачимо, що система працює дуже добре. У переважній більшості держав-членів немає жодних проблем”.

Єврокомісія заявила, що середній час реєстрації пасажира становив 70 секунд, хоча ACI стверджувала, що це може тривати до п’яти хвилин.

Речник сказав, що є “кілька держав-членів, де було виявлено технічні проблеми”, але вони “вирішуються”.

Вони сказали: “Держави-члени повинні забезпечити належне впровадження EES на місцях”.

Речник додав, що з моменту запровадження EES у жовтні було зареєстровано понад 52 мільйони в’їздів та виїздів, а також понад 27 000 відмов у в’їзді. З них майже 700 осіб було ідентифіковано як такі, що становлять загрозу безпеці.

Напередодні Великодня та до повного запуску EES 10 квітня пасажирам, які перетинають Ла-Манш з Великої Британії до Франції, повідомляли, що їм не потрібно надавати жодної біометричної інформації через затримки у розробці Францією технології, необхідної для збору та обробки даних.

Проблеми з EES виникають у той час, як європейські аеропорти також готуються до потенційних перебоїв у постачанні авіаційного палива, спричинених блокадою Ормузької протоки. У п’ятницю ACI написала лист комісарам ЄС з питань енергетики та транспорту, прогнозуючи, що блок за три тижні виникне системний дефіцит.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Європа споживала близько 1,6 мільйона барелів авіаційного палива на день минулого року, з яких приблизно 500 000 було імпортовано, причому близько 75% надходило з Близького Сходу.

Майкл О’Лірі, головний виконавчий директор найбільшої європейської авіакомпанії Ryanair, заявив, що система EES спричиняє черги до чотирьох годин у деяких аеропортах, назвавши її “цілковитим бардаком і хаосом” і покаранням за Brexit. Він запропонував ЄС відкласти повне запровадження до жовтня.