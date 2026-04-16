Сьогодні вранці, 16 квітня, учень 9 класу дістав на уроці пістолет і двічі вистрілив, поранивши однокласника. Подія сталася в однієї зі шкіл Ужгородського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, сьогодні о 09:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що учень 9 класу погрожував учасникам освітнього процесу.

“Неповнолітній раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли – одним поранив свого однокласника. Після цього хлопець втік у невідомому напрямку. Патрульні поліцейські затримали хлопця”, – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють наряди поліції. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейський вилучили пістолет – попередньо, травматичний.

Слідчі та ювенальні поліцейські зʼясовують всі обставини. Зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя. Вирішується питання правової кваліфікації події.