Державна програма доступної іпотеки «єОселя» перетнула позначку у 25 тисяч виданих кредитів. Загальний обсяг фінансування склав понад 43,5 млрд грн.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.

Майже половина позичальників програми — військовослужбовці та представники сектору безпеки (48%). Ще 27% становлять громадяни, які не мали власного житла, 7% — медики, 7% — педагоги, 7% — внутрішньо переміщені особи, 2% — ветерани, 2% — науковці.

Позичальники єОселі — переважно молоді українці: 44% — у віці 26–35 років, ще 34% — 36–45 років. Завдяки програмі вже 15,8 тис. дітей зростають у власному житлі.

Попит на нове житло залишається стабільно високим: значна частина угод припадає на первинний ринок — як готове житло від забудовника, так і об’єкти на стадії будівництва.

Найбільше кредитів видано у Києві та Київській області (49,4% угод), а також у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Довідково:

Програма «єОселя» стартувала у жовтні 2022 року. Вона передбачає іпотеку під 7% річних для громадян, які потребують житла, та під 3% — для пільгових категорій, зокрема військових, медиків, педагогів і науковців.

Також програма «єОселя» є складовою політики «Зроблено в Україні», спрямованої на стимулювання внутрішнього попиту та розвиток національного виробництва.

