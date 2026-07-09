Вчора ввечері у Львові відбулася сутичка, а потім стихійний мітинг через дії ТЦК.

Автомобіль ТЦК розбили та перевернули під крики «Ганьба».

За попередньою інформацією, двох хлопців затримали працівники ТЦК. Одного з них відвезли в районний ТЦК, а іншого утримували на місці в автомобілі. На місці зібралися люди, які вимагають повернути хлопця, якого відвезли до ТЦК.

Реакція ТЦК

Група комунікацій Львівського ОТЦК та СП розповсюдила таке повідомлення:

До уваги громадськості та медіа!

8 липня близько 21:30 у Львові під час проведення заходів оповіщення, спільно з представниками Національної поліції, на вулиці Червоної Калини був зупинений громадянин для перевірки військово-облікових документів.

Під час перевірки його даних з’ясувалося, що цей громадянин є порушником військового обліку з 12.06.2026. Громадянина було доставлено до ТЦК та СП.

Станом на зараз військовіозобовʼязаний громадянин, який порушував правила військового обліку, направлений для проходження ВЛК.

Водночас на місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб. Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль. На місці працює поліція. Всім подіям буде надана належна правова оцінка. Винні понесуть передбачену законом відповідальність.

Єдиним нашим ворогом є російська федерація. Саме росіяни розв’язали війну в Україні в 2014 році, а в 2022 розпочали повномасштабне вторгнення. Зараз, як ніколи, окупанти найбільш зацікавлені в роздмухуванні різного роду конфліктів всередині України, тому що не мають успіхів на полі бою.

Закликаємо громадян не піддаватися на ворожі провокації та не перешкоджати військовослужбовцям та поліції виконувати свої законні обовʼязки. Також звертаємо увагу на правила дотримання громадянами комендантської години.

Реакція місцевої влади

Голова Львівської ОВА відреагував досить швидко.

Реакція військових

Ось одна з них.

Потужна трансформація єдності за останні 4 роки)

Багато чого хотів написати з приводу подібних ситуацій і тд, ми дійсно можемо хейтити ТЦК, бо інколи є за що, але коли стадо потужичів максимум проти кого йде воювати – це бусік ТЦК, то стає сумно і пічально за наше майбутнє🥲

Засуджуйте чи ні, але я на 95% впевнений, що це єдине досягнення більшості «чоловіків» на відео, і я бачу, що вони тим пишаються, судячи по їх реакції, в них в житті все круто і все вдалося, бо вони ж не лохи, які потрапили на війну))

Тим не менш, такі події і відповідно реакції на них, подібно моїй – результат бездіяльності органів влади, які нездатні організувати контроль та налагодити діяльність в мобілізаційній сфері, що лише сприяє суспільному розбрату всередині воюючої держави.

У хлопців своя перемога і того їм достатньо)))

Оцей з розовим наградняком на спині взагалі красень, прям реально воїн)))