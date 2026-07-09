Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 414 820 (+1 310) осіб
танків – 12 107 (+7) од.
бойових броньованих машин – 24 906 (+3) од.
артилерійських систем – 45 628 (+59) од.
РСЗВ – 1 922 (+4) од.
засоби ППО – 1 479 (+1) од.
літаків – 437 (+1) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 857 (+4) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 398 763 (+1 843) од.
крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 117 910 (+363) од.
спеціальна техніка – 4 402 (+4) од.
Дані уточнюються.