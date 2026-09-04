Ідентифіковано двох підозрюваних у спробі атакувати дронами з вибухівкою аеропорт Лейпцига.

Про це повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung, передає Yle.

Згідно з розслідуваннями цього та двох інших ЗМІ, один підозрюваний – росіянин з латвійським паспортом. Другий підозрюваний – білорус з російським паспортом.

За даними німецьких ЗМІ, у поліцейському розслідуванні також виявлено збіги в базах даних Фінляндії та Литви. Технічне розслідування включало, зокрема, взяття зразків ДНК.

ЗМІ повідомляють, що чоловік з латвійським паспортом прибув до Німеччини літаком до Берліна і покинув країну за кілька днів до спроби атаки дроном. Вважається, що він займався логістикою нападу і діяв як керівник.

Білорусу була видана віза в італійському посольстві в Мінську в квітні. За даними німецьких ЗМІ, про нього є записи в кримінальних реєстрах країн Балтії, і він також має російський паспорт.

ЗМІ також повідомляють, що у другого підозрюваного знайдено зв’язки з російською службою безпеки.

Як повідомляло Інше ТВ, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака виявили дрон з вибухівкою (ФОТО). Зброї на Ан-124 в аеропорту Лейпцига не було, – МВС Німеччини.

1 вересня уряд Німеччини офіційно звинуватив Росію в причетності до інциденту з дроном, начиненим вибухівкою, поблизу українського вантажного літака в аеропорту «Лейпциг/Галле». Берлін одразу оголосив пакет заходів у відповідь — зокрема закриття Генерального консульства РФ у Бонні та відмову від будівництва «Російського дому» в Берліні.

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