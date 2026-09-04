У ніч на 4 вересня мешканці Сочі повідомляли про велику кількість вибухів. Також повідомляється про пожежу, що виникла після атаки. ASTRA проаналізувала кадри очевидців і дійшла висновку, що одна пожежа виникла в районі селища Сіріус на кордоні з Абхзазією біля річки Псоу. Тут знаходиться російський зенітно-ракетний комплекс С-400.

Як повідомляє Astra, місцеві ЗМІ в травні писали, що в цьому районі біля пляжу «Крила Балтики» прямо на березі встановили величезний радар. «Вважаємо за краще не засмагати під такою технікою, до того ж вона крутиться і дуже гуде», — розповідала місцева мешканка.

Територія Сіріуса вже неодноразово була об’єктом атаки БПЛА.

Крім дивізіону ППО в Сочі атаковано нафтобазу, виникла пожежа, повідомила місцева влада

Крім того, один з уламків дронів попав в АЗС.