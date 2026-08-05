Про це експосол України у США Ольга Стефанішина повідомила громадськість через соцмережі.

-З початку моєї каденції на посаді посла у медіа з певною регулярністю активізується питання довкола процесуальних дій окремих правоохоронних органів, у яких згадують і моє ім’я. Скажу коротко і по суті.

Будь-які процесуальні дії, це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води.

Значну частину питань, що зʼявляються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно. Ще після перших публікацій я сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання. Мені не було й немає чого приховувати.

Понад десять років я віддала служінню державі. Дехто вже поквапився уявити, що моя дипломатична служба за океаном стане для мене зручною відстанню від незручних запитань. Але, місію успішно завершено, і я в Україні, щоб відповідати тут. Відстань не буде ні захистом, ні виправданням.

Доводити звинувачення має той, хто його висуває. Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію. У результаті я не сумніваюся, написала Стефанішина.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП (ФОТО)

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А після відставки вона знову заявила, що сама вирішила піти (ФОТО)