55 % опитаних українців довіряють Володимиру Зеленському, не довіряють – 40%. Баланс довіри-недовіри становить +15 %, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20 липня-3 серпня, після резонансних кадрових рішень і протестів у багатьох містах, пов’язаних зі звільненням Михайла Федорова, пише ЛБ.

20 % довіряють повністю, а решта – «скоріше». Серед тих, хто не має довіри до Зеленського, 19 % не довіряють «зовсім», а 20 % – «скоріше».

Останнє таке опитування КМІС проводив у травні, і тоді 61 % опитаних довіряли і 34 % не довіряли президенту (баланс – +27 %). У травні респондентів запитували про довіру до інших публічних осіб, а в цьому опитуванні – ні.

«За нашими спостереженнями, це може створювати контекст, коли В. Зеленський сприймається трохи краще (тобто люди чують інші прізвища, до яких ставлення гірше, і на їх тлі сприйняття В. Зеленського трохи краще). По-друге, тоді ми також крім прізвища зачитували і короткий опис людини. Для В. Зеленського ми “нагадували”, що він є Президентом. У частини респондентів це може активувати погляд на нього як уособлення інституції, через що ставлення стає краще (оскільки зараз війна і ми маємо єднатися)», – пояснили в КМІС.

Соціологи вважають доцільним порівнювати результати минулого дослідження з квітневим, коли не було запитання про довіру до інших осіб. У квітні президенту довіряли 58 % опитаних, 36 % не довіряли (баланс довіри-недовіри – +22 %).

«Тобто порівняно із квітнем ми також фіксуємо зниження довіри В. Зеленському. Проте ми принаймні наразі не спостерігаємо саме обвалу довіри через резонансні кадрові рішення, що могли очікувати деякі політики, експерти та оглядачі», – йдеться у результатах опитування.

У КМІС додали, що кадрові рішення все ж могли повпливати на зниження довіри, оскільки в червні і на початку липня через успішні дипстрайки могло бути зростання довіри.