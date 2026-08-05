Африканська спека опустилася на захід України. У Львові місцеві пабліки постять термометр на вікні однієї з квартир, у якого не вистачає позначок, щоб показати сьогоднішню температуру повітря.

Можливо, термометр перегрівся на сонці, але від свої кореспондентів ІншеТВ знає, що вчора над вечір у тіні термометри показували +38,5.

А сьогодні львівські ЗМІ повідомили про те, що в центрі від спеки “поплавило” трамвайні колії.

Рух трамваїв тимчасово зупинений, але робота триває.

Втім, не тільки Личаківська на зараз без трамваїв – через деформацію ускладнений рух і на Івана Франка.