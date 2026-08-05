

Пожежа сталася в Центральному науково-дослідному інституті машинобудування (ЦНДІмаш), розташованому в місті Корольов Московської області, повідомляють росЗМІ. Це головний аналітичний центр Роскосмосу.



Перед пожежею були запроваджені обмеження роботи московських аеропортів Домодєдово, Внуково та Жуковського, як під час атак безпілотників, хоча тривога не оголошувалася.



До структури ЦНДІмаш входить Центр управління космічними польотами, організація також займається розвитком системи супутникового позиціонування ГЛОНАСС, яку використовує армія РФ. Організація з 2022 року знаходиться під сакнціями ЄС, США, Канади та інших країн.