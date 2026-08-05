На заході Росії почалося розгортання ракетного підрозділу Північної Кореї. Про це повідомляє представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Черняк.

Вказано, що цей підрозділ КНДР може бути оснащений 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками.

Його розгортають у Воронезькій області РФ. До складу підрозділу увійдуть близько 90 північнокорейських військовослужбовців.

Згідно з останніми даними, вони служитимуть у складі 112 ракетної бригади РФ.

Пхеньян вже відправив до Росії нову партію з 40 ракет КН-23 та КН-24 та персонал, але конфігурація розгортання та загальна кількість ракет будуть остаточно узгоджені на переговорах на вищому рівні наступного місяця, – йдеться в повідомленні.