НАБУ і САП повідомили про нову підозру колишній пані посол України у Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішиній. Її підозрюють у незаконному збагаченні.

Сьогодні її справу розглядали у ВАКС, передає ТСН.

Зокрема, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив про факти набуття майна «іншими особами, які здійснювались за дорученням підозрюваної».

Зазначається, що Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, витрачену на їхній ремонт готівку, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири, а також не вказала користування Mercedes, що був записаний на підлеглого.

Окрім того, зазначається, що витрати перевищують доходи і заощадження дипломатки. Сумарна вартість набутих за півтора роки активів склала 13,9 млн грн.

«Серед джерел доходів були зарплата, відшкодування за відрядження та аліменти. Готівка з рахунків не знімалась, продажу майна чи позик не було».

Нагадаємо, Зеленський звільнив Стефанішину – вона вже не посол України в США

Як повідомляло ІншеТВ, буквально кілька днів назад Стефанішина заявила, що Зеленський не просив її про відставку, і вона сама хоче залишитися послом в США

А після відставки вона знову заявила, що сама вирішила піти (ФОТО)