Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що президент не просив її залишити посаду і розраховує, що вона продовжить роботу головою українського дипломатичного представництва.

“Він не просив мене про відставку, і насправді він не хоче, щоб я пішла […]. Він хоче, щоб я залишалася на посаді. Тому що, по суті, ще до того, як я прибула сюди як посол, я підготувала план. […] Ми працювали над ним, і, по суті, ми знаходимося там, де ми хотіли бути”, — сказала Стефанішина під час пресконференції у Вашингтоні напередодні, передає Zn.ua.

Стефанішина також прокоментувала заяви про нібито конфлікт інтересів та недекларування майна. Вона зазначила, що подібні звинувачення “нерідко звучать на адресу людей, які входять до найближчого оточення президента”.

“Ви знаєте, що всі, хто перебуває в близькому колі президента, зазнають підозр у багатьох речах, і дійсно є спроба висунути звинувачення щодо того, як я декларувала своє майно. […] Це абсолютно нормальний процес”, — цитує дипломата hromadske.

За словами посла, за потреби вона готова приїхати до України та публічно надати всі необхідні пояснення.

“Це буде публічно. Це не пов’язано з моєю офіційною посадою, або з тим, що я використала під час своєї офіційної посади, або з чимось пов’язаним із цим. Але водночас дискусія триває”, — наголосила Стефанішина.

Вона додала, що “не бачить зв’язку між питаннями, що обговорюються, і своєю дипломатичною діяльністю”, проте готова представити свою позицію в установленому порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Посол України в США Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин – джерело

Тепер питання – куди діти Умєрова, чия посада секретаря РНБО вже віддана Клименку, якого перед тип недопризначили міністром оборони? Бо за неофіційною інформацією, саме він мав чи міг замінити Стефанішину на посаді посла, враховуючи його сімейні інтереси у США.