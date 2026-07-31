У Німеччині цьогоріч через спеку померло майже 10 тисяч людей. Про це свідчать дані Інституту імені Роберта Коха (RKI), передає Кореспондент.

За даними щотижневого звіту RKI, кількість смертей, пов’язаних зі спекою, станом на 19 липня становить 9 800. Це більше, ніж у будь-якому окремому році, починаючи з 2016 року.

Найбільша кількість смертей від спеки за останні десять років припала на 2018 рік – тоді за весь рік їх було близько 9 тисяч.

Більша частина смертей, пов’язаних зі спекою, у 2026 році – понад 5 тисяч – припадає на спекотні дні другої половини червня, коли в результаті теплової хвилі в багатьох регіонах Німеччини температура досягала 40 градусів.

У 2026 році в період з початку квітня до 12 липня, за оцінками, від спеки загинуло 7 900 осіб. Протягом тижня з 13 по 19 липня до цього числа додалося ще 1 900 осіб.

Як правило, за даними RKI, у тижні з середньою температурою понад 20 градусів показники смертності значно вищі, ніж у прохолодніші літні тижні.

Аналіз базується на даних 52 метеостанцій Німецької метеорологічної служби (DWD).

За даними RKI, у тижні з 13 по 19 липня середньотижнева температура становила 20,9 градуса. У дванадцяти федеральних землях було зафіксовано середні температури вище 20 градусів.