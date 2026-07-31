Експериментальний проєкт для захисту Харкова від ударів FPV-дронів, зокрема і на оптоволокні, запроваджує обласна військова адміністрація. Йдеться про активну протидію, яка дасть комплексний ефект в комбінації з пасивним захистом — антидроновими коридорами. Проєкт вже тиждень розробляється разом із Другим корпусом «Хартія» і буде спершу реалізований на окремій ділянці, а в разі успішності — масштабований на все місто.

Про це повідомляє Радіо Хартія з посиланням на інформацію начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Синєгубов не назвав точний район, але наголосив, що йдеться про активну протидію саме дронам на оптоволокні.

«Військові теж експериментують, шукають засоби активної протидії. Ми вже тиждень опрацьовуємо з Другим корпусом НГУ «Хартія» експериментальний проект, який буде реалізовуватися на певній ділянці території, не будемо говорити, де, — активної протидії. Якщо він буде успішним — а я вірю, що він буде успішним, — ми будемо його імплементувати на всю територію, створювати навколо Харкова такий купол захисту від FPV-дронів на оптоволокні», — сказав Синєгубов.

Гроші на засоби протидії для фінансування експерименту надасть обласний бюджет. Але для масштабування захисту потрібні будуть великі суми, які доведеться залучати.

«Робота дуже складна. Складні засоби, фінансування складне. Ми його будемо повністю фінансувати з обласного бюджету, тому що він є експериментальний. Коли він покаже свою ефективність, звичайно, будемо і просити кошти через United24, можливо й інші джерела будемо віднаходити. Для нас це пріоритет, це наша відповідальність – захист міста і нашого цивільного населення», — каже Синєгубов.

За даними Синєгубова, вже зараз до міста долітають лише окремі дрони з сотень, які запускає по місту російська армія:

«У нас би в день було близька ста FPV на оптоволокні на місто Харків. І ми розуміємо, які можуть бути наслідки. Тому коли ми кажемо “експеримент” — це не щось придумане з нуля. Це вже працює на фронті, однак адаптовано до тієї ситуації, до тих потреб, які є. Воно буде ефективно однозначно. Зараз будемо приступати до його реалізації».

Пасивний захист, за словами Синєгубова, передбачає антидронові сітки на всій харківській кільцевій дорозі, не тільки на північних ділянках. Також сітками убезпечать Харківське шосе — на проміжку від кільцевої до перетину з вулицею Академіка Проскури.

Третім ешелоном захисту голова ОВА називає додаткові мобільні вогневі групи, які збиватимуть саме FPV-дрони:

«Фізичне знищення, коли люди будуть стояти із рушницями або автоматизовані турелі – це вже третій, останній рубіж, який має збити те, де не спрацювали перші два ешелони. Ми тільки вчора розглядали це питання. Засоби є, люди є. Зараз головне правильно це все організувати, щоб воно було максимально дієве».

Синєгубов також навів статистику протидії великим ударним дронам типу Шахед або Італмас. Від початку 2026 на Харківщині були знешкоджені дві тисячі таких баражуючих дронів, з них 476 у червні.

«Якщо брати за цей тиждень, який ще не завершився, вже збиті більше ста шахедів. Сьогодні зранку, наприклад, були збиті реактивні шахеди, які йшли на місто Харків», – повідомив Синєгубов.

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