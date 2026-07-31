Завод з виробництва безпілотників у Києві, знищений російською балістичною ракетою в п’ятницю, належав американській корпорації, зареєстрованій у штаті Делавер. Здається, це перший випадок, коли Москва вдарила по американській компанії в цьому конфлікті, пише The Guardian.

За словами особи, знайомої з компанією, Terminal Autonomy виробляє високоточні безпілотники «глибокого удару» з системами наведення, стійкими до російських сигналів глушіння.

Фраза «термінальна автономія» стосується завершальної фази атаки безпілотника-камікадзе, під час якої штучний інтелект бере на себе контроль над зброєю після того, як сили захисту глушать радіохвилі або мобільний зв’язок.

Державні записи показують, що корпорація була зареєстрована в штаті Делавер у 2023 році. На веб-сайті компанії зазначено: «Ми розгортаємо барражувальні боєприпаси зі штучним інтелектом та високоточні боєприпаси, які вже перебувають на активній службі проти ворожих активів на передовій».

Terminal Autonomy не відповіла на запит про коментар, надісланий електронною поштою. Міністерство оборони України також не відповіло на електронний лист.

Ентоні Вінчі, колишній високопоставлений офіцер розвідки США, автор книги «Четверта розвідувальна революція: майбутнє шпигунства та битва за порятунок Америки», сказав: «Росіянам байдуже, кому належить виробничий об’єкт. Це все одно ціль. Їм байдуже, американський він чи чиїсь інші».

На початку липня Дональд Трамп, який раніше байдуже ставився до спроб озброїти Україну, заявив, що США ліцензують Україну на виробництво зенітних ракет Patriot.

Вінчі сказав: «Я справді думаю, що якби ракети Patriot або будь-яка американська система вироблялися в Україні, я думаю, росіяни б націлилися на цей виробничий об’єкт».

Російське державне інформаційне агентство ТАСС першим повідомило про напад у неділю, посилаючись на Міністерство оборони Росії як на своє джерело. У повідомленні не повідомлялося, що завод належить американській компанії, але згадувалося, що там працювали «фахівці українсько-американської компанії». ТАСС точно повідомило, що завод виробляв безпілотники AQ-400 Scythe та AQ-100 Bayonet.

За словами джерела, знайомого з компанією, в результаті нападу ніхто не загинув.

Від ІншеТВ. The Guardian помиляється, підприємства компаній США під час війни вже були неодноразово атаковані в Харкові, Миколаєві, Мукачево та інших містах України.