Антимонопольний комітет України наклав штраф на компанію «Київстар» у розмірі 17,5 мільйона гривень за поширення інформації, що вводить в оману.

Про це повідомив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко.

-За результатами розгляду справи щодо ПрАТ «Київстар» накладено штраф 17,5 млн грн за поширення, внаслідок обраного способу викладення, неточних відомостей щодо першості ПрАТ «Київстар» за швидкістю мобільного інтернету, а саме твердження «№ 1 швидкість мобільного інтернету» у сукупності з інформацією про джерело, періоди проведення відповідних вимірювань та отримані за їх результатами середні показники, розміщеною у спосіб, що ускладнює її одночасне сприйняття з основним твердженням. Такі дії ПрАТ «Київстар» визнано порушенням, передбаченим статтею 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.