Вночі пограбував на вулиці перехожу: у Миколаєві за доказами слідчих поліції судитимуть чоловіка.

Вдаривши жінку по обличчю та заволодівши її сумкою, зловмисник прийшов на автозаправну станцію випити кави, де його і затримали поліцейські. Нині слідчі звершили досудове розслідування. За скоєний злочин обвинуваченому загрожує до десяти років ув’язнення.

Подія сталась у Миколаєві по вул. Андрія Покровського. Опівночі 1 липня потерпіла поверталась із роботи, коли поблизу житлового будинку невідомий її вдарив і заволодів сумкою, де був мобільний телефон та 1700 гривень.

Упродовж години після скоєння злочину поліцейські встановили місцезнаходження 41-річного зловмисника та у процесуальному порядку слідчі його затримали.

Тоді за погодженням із прокурорами окружної прокуратури міста Миколаєва поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Нині слідчі поліції завершили досудове розслідування, а прокурори затвердили та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду по суті. За скоєний злочин зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.