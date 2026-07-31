Росіяни втратили на війні 1,6 млн солдатів, 700 тис. з них — убитими.

Такі цифри озвучив президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю на Fox News.

Україна втратила близько 50 тис. солдатів на полі бою. Ще 400 тис. — поранені. Величезна кількість — зниклі безвісти.

– Будьмо чесні, я не хочу бути дуже відвертим про це. Так, бо росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією.

Зеленський також дав визначення перемоги на цьому етапі.

-Між нами кажучи, перемогти — це не втратити нашу країну та незалежність. З цього боку, ми перемагаємо. Якщо оцінювати реальну ситуацію на фронті, то головне — ініціатива не перебуває в руках РФ.