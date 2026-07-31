Подія сталась у Миколаєві вчора, 30 липня, близько 22:20. 27-річний водій автомобіля Mitsubishi Grandis, рухаючись по вул. Малко-Тирнівській в районі буд. № 4, допустив зіткнення із елекстросамокатом, під керуванням 44-річного чоловіка.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Водій мінівена покинув місце події. Однак від’їхавши неподалік, не впорався із керуванням та в’їхав у паркан приватного будинку, після чого втік з місця подій.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманича електросамоката з тілесними ушкодження доставили до медичного закладу, де у подальшому чоловіка госпіталізували. Нині його стан розцінюється, як тяжкий.

Поліцейські оперативно встановили особу водія, який перебував за кермом Mitsubishi Grandis, та розшукали його за місцем мешкання.

Також правоохоронці встановили, що 27-річний керманич мінівена мав явні ознаки сп’яніння. За результатами освідування у нього виявили 1,58 проміле алкоголю.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції затримали водія-втікача у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.