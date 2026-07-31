29 липня НБУ ввів Sea Baby в обіг нову пам’ятну монету «Українська бавовна. Морський дрон “Sea Baby”», що розповідає про легендарний надводний безпілотний комплекс “Sea Baby”, розроблений фахівцями Служби безпеки України для виконання бойових завдань у Чорному морі.

Про це повідомляють в НБУ, передає Інше ТВ.



Перші зразки “Sea Baby” з’явилися в 2022 році, і відтоді він став одним із найвідоміших прикладів українських інновацій у сфері безпілотних технологій. Завдяки модульній конструкції дрон можна оснащувати різною зброєю відповідно до конкретної місії, забезпечуючи виконання завдань без ризику для життя українських військових. Він здатний не просто знищувати вибухівкою ворожі об’єкти, а й дистанційно мінувати, уражати берегову інфраструктуру та вести вогонь у відповідь по повітряних, надводних чи наземних стратегічних цілях. Саме “Sea Baby” влаштував незабутню “бавовнуˮ на Кримському мосту та завдав ушкоджень низці російських військових кораблів Чорноморського флоту.



Нова пам’ятна монета продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам. Адже українські конструктори довели всьому світу: українська інженерна думка здатна перемагати та кардинально змінювати підходи до ведення війни.

Монета має номінал 5 гривень. На її аверсі зображено стилізований тризуб, який композиційно продовжується зображенням морського дрона “Sea Baby” в русі. На реверсі – морський дрон “Sea Baby”, що розсікає хвилі Чорного моря. У верхній частині розміщено логотип Служби безпеки України, яка є розробником цього апарата; нижче – напис SEA BABY, виконаний у стилі трафаретного військового маркування. Літера Y стилізована під жест “Victory”, що означає перемогу.

Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Художник: Андрій Єрмоленко. Скульптор: Володимир Дем’яненко.

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