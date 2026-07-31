В ніч на 31 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Лукойл-Волгограднефтепереработка” у Волгограді (Волгоградська область, рф).

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

“Лукойл-Волгограднефтепереработка» – один із найбільших нафтопереробних заводів російської федерації. Потужність переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіапальне. Задіяне у забезпеченні потреб збройних сил російської федерації.

Масштаби збитків встановлюються.

Також уражено комплекс радіоелектронної боротьби окупантів “Поле-21” у районі Голубівки Луганської області.

Крім того, уражено склад боєприпасів в районі Наумівки (АР Крим) та пункт управління противника в районі Бахмута Донецької області.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.

Далі буде!

Слава Україні!