Так звана ПВК “Ваґнер”, яку заснував і очолював “кухар путіна” євґєній пріґожин, була одним із ключових інструментів російського впливу в Африці. Після невдалого бунту на росії у 2023 році залишки армії пріґожина реорганізували в так званий “Африканський корпус”, яким заправляє міністерство оборони держави-агресора росії.

Тим часом російська зовнішня розвідка “свр” (служба внєшнєй развєдкі) перебрала операційний та фінансовий контроль над іншою структурою ватажка “ваґнера” — йдеться про організацію під назвою Africa Politology, також відому як The Company, повідомляє ГУР.

Africa Politology — прихована російська мережа політичного впливу, пропаганди, лобізму та шпигунства. Організація розробляє стратегії, спрямовані на витіснення впливу західних країн та ООН з Африки — здійснює дезінформаційні кампанії, маніпулює громадською думкою, корумпує місцевих журналістів і блогерів, створює та координує проросійські медіа й Telegram-канали.

До сфери діяльності підконтрольної свр контори також входить підтримка проросійських політиків, організація протестів, шпигунство, дискредитація демократичних урядів та опозиційних партій, зокрема у ЦАР, Чаді, Малі, Анголі, Мадагаскарі, Намібії, ПАР та низці інших держав Африки.

У 2024 році за завданням російської зовнішньої розвідки свр Africa Politology здійснила низку інформаційних операцій, зокрема:

• ІК-1: “Дискредитація присутності гуманітарної організації FHI 360 в ЦАР”.

• ІК-2: “Протидія продовженню мандату миротворчої місії ООН MINUSCA у ЦАР”.

• ІК-3: “Поширення чуток про отруєння президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадери у Франції”.

• ІК-4: “Дискредитація України на Африканському континенті”.

• ІК-5: “Розпалювання антифранцузьких настроїв у ЦАР”.

ГУР МО України публікує персональні дані ключових фігур, які керують Africa Politology та реалізовують підривну політику держави-агресора росії в Африці:

• дмітрій фадєєв (рос. дмитрий фадеев) — виходець із свр рф, колишній перший заступник директора свр. Координував перехід організації під контроль кремля.

(рос. дмитрий фадеев) — виходець із свр рф, колишній перший заступник директора свр. Координував перехід організації під контроль кремля. • ілья савєльєв (рос. илья савельев) — ймовірно, кадровий співробітник свр рф, виконавчий директор так званого “Центру вивчення соціально-політичних проблем Африки”. Забезпечує оперативний зв’язок між свр рф та Africa Politology.

(рос. илья савельев) — ймовірно, кадровий співробітник свр рф, виконавчий директор так званого “Центру вивчення соціально-політичних проблем Африки”. Забезпечує оперативний зв’язок між свр рф та Africa Politology. • сєрґєй клюшкін (рос. сергей клюшкин) — керівник аналітичного відділу, координує соціологічні дослідження та політичний аналіз у країнах-цілях.

(рос. сергей клюшкин) — керівник аналітичного відділу, координує соціологічні дослідження та політичний аналіз у країнах-цілях. • сєрґєй машкєвіч (рос. сергей машкевич) — відповідає за розширення впливу Africa Politology в Африці, є головним переговорником із свр щодо фінансування. Раніше був куратором проєктів пріґожина в Судані.

(рос. сергей машкевич) — відповідає за розширення впливу Africa Politology в Африці, є головним переговорником із свр щодо фінансування. Раніше був куратором проєктів пріґожина в Судані. • дмітрій волков (рос. дмитрий волков) — із липня 2024 року відповідав за операції в Болівії.

(рос. дмитрий волков) — із липня 2024 року відповідав за операції в Болівії. • алєксєй шилов (рос. алексей шилов) — спеціалізується на політичному впливі та виборчих кампаніях.

(рос. алексей шилов) — спеціалізується на політичному впливі та виборчих кампаніях. • тарас прібашин (рос. тарас прибашин) — брав участь в операціях у Сирії, США, країнах Європи, Мадагаскарі, Зімбабве та ЦАР. Перебуває під санкціями США.

(рос. тарас прибашин) — брав участь в операціях у Сирії, США, країнах Європи, Мадагаскарі, Зімбабве та ЦАР. Перебуває під санкціями США. • ніколай радковскій (рос. николай радковский) — керівник інформаційних операцій. Відповідає за кампанії впливу в соціальних мережах.

(рос. николай радковский) — керівник інформаційних операцій. Відповідає за кампанії впливу в соціальних мережах. • юлія афанасьєва-бєрєґ (рос. юлия афанасьева-берег) — координаторка африканських проєктів. Перебуває під санкціями США за втручання у виборчі процеси.

(рос. юлия афанасьева-берег) — координаторка африканських проєктів. Перебуває під санкціями США за втручання у виборчі процеси. • ксєнія соболєва (рос. ксения соболева) — керівниця медійного напряму. Координувала створення фейкових акаунтів у Facebook та організовувала фінансування проросійських Telegram-каналів.

Зовнішня розвідка держави-агресора свр фінансує Africa Politology через компанії-прокладки. До схем тіньового фінансування закордонних гібридних операцій росії залучені, зокрема, фірми АТ “Інтер” та ТОВ “Інтертехтрейд”. Транзакції між компаніями проводили з метою замаскувати походження коштів, приховати роль свр, уникнути податкового контролю та мінімізувати ризики блокування платежів.

Значна частина фінансування Africa Politology здійснюється готівкою. Серед іншого, це дозволяє виконавцям африканських операцій свр набивати кишені шляхом завищення кошторисів, адже використання кешу майже не контролюється.

Нагадаємо, раніше представник ГУР МО України Андрій Черняк в інтерв’ю Kyiv Post розповідав про особливості когнітивної війни, яку держава-агресор росія проводить в Африці.