За перше півріччя 2026 року сільськогосподарськими товаровиробниками Миколаївщини, які використовують спрощену систему оподаткування IV групи, перераховано до місцевих бюджетів області 369,3 млн грн єдиного податку, що на 31,5 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України сільськогосподарський товаровиробник – це юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання.

Слід зазначити, що аграрії, представники фермерських господарств у разі виникнення питань щодо оподаткування можуть оперативно отримати податкову консультацію в Офісі податкових консультантів, який діє на базі Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Підтримка бізнесу, зокрема, фермерських господарств у військовий час та надання максимально зручних і якісних податкових послуг – серед пріоритетів податківців.

Адже від стабільної та успішної роботи бізнесу залежить наповнення бюджету та можливість посилення обороноздатності нашої держави.