Нещодавно відносини Америки з Україною здавались безповоротно зруйнованими. Але 28 липня Сенат проголосував 86 голосами проти 12 за законопроект, який би запровадив санкції проти Росії та дозволив президенту запровадити високі тарифи на основних імпортерів її нафти та газу. «Цей законодавчий акт може мати більший ефект, ніж будь-що, що було зроблено на полі бою», – дещо неправдоподібно висловився сенатор-республіканець Джеймс Ріш. Він приписав успіх голосування Дональду Трампу, пише The Economist.

Це останній приклад потепління відносин між американським та українським лідерами. За кілька годин до голосування Трамп приймав Володимира Зеленського в Білому домі. «Зустріч пройшла дуже добре!», – пізніше написав президент на Truth Social. Це визначний поворот після їхньої сварки в Овальному кабінеті минулого року, якій передував той факт, що Трамп назвав українського президента «диктатором». Потепління Трампа до Зеленського багато в чому завдячує військовій доблесті України, а також його розчаруванню Росією. Смерть Ліндсі Грем, сенатора та захисника України, чий похорон у Вашингтоні відбувся в день зустрічі з Зеленським, також, схоже, насторожила деяких республіканців.

З початку війни в лютому 2022 року Америка надала Україні понад 130 мільярдів доларів прямої допомоги, включаючи 74 мільярди доларів військового обладнання та підтримки, згідно з даними аналітичного центру Кільського інституту. Але за другий термін Трампа не було прийнято жодного значного законодавства чи дозволу на допомогу Україні. Хоча частина допомоги, виділеної під час президентства Джо Байдена, все ще розглядається, посадовці Трампа вже двічі тимчасово призупиняли поставки зброї.

Новознайдена дружелюбність Трампа до Зеленського, за словами тих, хто спостерігає з Капітолію, здається, відображає зростаючу повагу до військового потенціалу України. Трампа вразили далекобійні удари безпілотників України, які досягли цілей глибоко всередині Росії. «Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти завершити війну», – розмірковував Трамп на саміті НАТО в Анкарі 8 липня. Здатність України створювати багато власних видів зброї та таким чином зменшувати свою залежність від Америки також допомогла. Відносини «наразі відчуваються міцнішими, тому що українці багато в чому самі є рушійною силою свого успіху», – зазначає Гізер Конлі з Американського інституту підприємництва, консервативного аналітичного центру.

Прагнучи повчитися на досвіді українських безпілотників, Америка нещодавно активізувала співпрацю в оборонно-промисловій сфері. Це включає створення нового заводу в Америці, який випускатиме безпілотники, побудовані за українськими кресленнями. Зеленський, зі свого боку, лобіював Трампа щодо більшої кількості перехоплювачів ППО Patriot. Обидві сторони домовилися про ліцензійну угоду, хоча початок виробництва може зайняти роки.

Не випадково нова дружелюбність Трампа до України збігається з рішуче прохолоднішими відносинами з Росією. «Я думаю, що він починає усвідомлювати, або вже усвідомив, що Путін просто бреше йому», – каже Курт Волкер, колишній спеціальний представник з питань України під час першого терміну президента. Лора Лумер, впливова активістка MAGA та колишня критикиня України, нещодавно відвідала країну і тепер визнає, що її «оплела російська пропаганда». Тепер Лумер закликає Трампа підтримати Україну.

Якщо зустріч у Вашингтоні була успішною, то наступні кроки в Україні є більш похмурими. Україну чекає сувора зима, оскільки російські ракети та безпілотники продовжують обстрілювати її міста. Мирні переговори зайшли в глухий кут. Очікується, що двоє посланців Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, незабаром вперше приїдуть до Києва, щоб відновити переговори, але шанси на прогрес невеликі.

Республіканці в Сенаті сподіваються, що законопроект про санкції поверне Росію за стіл переговорів, але тут також є перешкоди. Законопроект все ще має бути проголосований у Палаті представників, де скептицизм щодо України сильніший серед республіканців, а демократи побоюються, що він надасть непостійному Трампу ще більшу владу над тарифами. Дійсно, навіть якщо Конгрес ухвалить законопроект, Трамп може побоюватися запровадження тарифів, які можуть підвищити ціни на бензин для американців. Тим не менш, для людини, якій Трамп колись сказав, що в нього «немає карт», Зеленський, схоже, вправно зіграв у Вашингтоні, вважає видання.

Але, як кажуть в Україні, не все так сталося, як гадалося, бо Трамп уже не передає ліцензії на ракети до Patriot