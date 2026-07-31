Україна направить представників ДСНС та необхідний транспорт для допомоги Франції у боротьбі з пожежами.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Франції, передає Мілітарний.
Буде відправлено 70 фахівців з цивільного захисту 10 транспортних засобів для посилення.
Україна здатна направити до Франції літаки Ан-32П, які здатні боротися з гасінням пожеж.
Торік український літак допомагав Чорногорії боротися з лісовими пожежами.
Пожежний літак АН-32П. Літо 2025 року. Фото: XENA
Літак оснащений 4 зовнішніми знімними баками об’ємом по 2000 літрів кожен. Скид вогнегасної рідини може здійснюватись з усіх баків одночасно або по черзі із заданим інтервалом.
Ще з 2022 року авіація ДСНС України, яку вчасно вивели з Ніжина, почала працювати у Європейському союзі.
Пожежі у Франції
Франція продовжує боротьбу з масштабними лісовими пожежами, які охопили південні та південно-західні регіони країни й залишаються одними з найсерйозніших за останні роки.
У департаменті Вара, побоюються нового погіршення умов, і привентивно евакуювали близько 3000 осіб.
Місця лісових пожеж у Франції станом на липень 2026. Мапа: Maxppp – Patrice Lefevre
З початку спалаху 22 липня лише в одному департаменті вогонь знищив близько 42 тисяч гектарів лісу, а 220 тисяч людей еввакуювались. Станом на 25 липня згоріло близько 100 000 гектарів по всій країні.
Як повідомляє ІншеТВ, процес вже запущений – за дорученням Президента України до Франції відправили 70 рятувальників ДСНС та 15 одиниць спеціалізованої техніки.
Як наголосили в МВС, українські надзвичайники мають унікальний досвід роботи в найскладніших умовах. Попри повномасштабну війну, Україна готова підтримувати партнерів у боротьбі зі стихійними лихами.