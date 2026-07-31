Україна направить представників ДСНС та необхідний транспорт для допомоги Франції у боротьбі з пожежами.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Франції, передає Мілітарний.

Буде відправлено 70 фахівців з цивільного захисту 10 транспортних засобів для посилення.

Україна здатна направити до Франції літаки Ан-32П, які здатні боротися з гасінням пожеж.

Торік український літак допомагав Чорногорії боротися з лісовими пожежами.

Пожежний літак АН-32П. Літо 2025 року. Фото: XENA

Літак оснащений 4 зовнішніми знімними баками об’ємом по 2000 літрів кожен. Скид вогнегасної рідини може здійснюватись з усіх баків одночасно або по черзі із заданим інтервалом.

Ще з 2022 року авіація ДСНС України, яку вчасно вивели з Ніжина, почала працювати у Європейському союзі.

Пожежі у Франції

Франція продовжує боротьбу з масштабними лісовими пожежами, які охопили південні та південно-західні регіони країни й залишаються одними з найсерйозніших за останні роки.

У департаменті Вара, побоюються нового погіршення умов, і привентивно евакуювали близько 3000 осіб.

Місця лісових пожеж у Франції станом на липень 2026. Мапа: Maxppp – Patrice Lefevre

З початку спалаху 22 липня лише в одному департаменті вогонь знищив близько 42 тисяч гектарів лісу, а 220 тисяч людей еввакуювались. Станом на 25 липня згоріло близько 100 000 гектарів по всій країні.

Як повідомляє ІншеТВ, процес вже запущений – за дорученням Президента України до Франції відправили 70 рятувальників ДСНС та 15 одиниць спеціалізованої техніки.

Як наголосили в МВС, українські надзвичайники мають унікальний досвід роботи в найскладніших умовах. Попри повномасштабну війну, Україна готова підтримувати партнерів у боротьбі зі стихійними лихами.